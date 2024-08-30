США заказали производство ракет Javelin на $1,3 млрд: часть передадут Украине

Армия Соединенных Штатов Америки заказала у двух оружейных компаний производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $1,3 млрд. По состоянию на сегодняшний день это самый крупный годовой контракт на производство Javelin.

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Заказ будут выполнять компании Lockheed Martin и Raytheon, сообщили на сайте RTX в четверг, 29 августа. Более 4 тысяч ракет Javelin по этому контракту будут переданы Украине для пополнения запасов.

Как отмечается, это соглашение является частью контракта на производство Javelin, сопутствующего оборудования и услуг, заключенного в мае 2023 года. Этот многолетний контракт может составить $7,2 млрд на производство неопределенного количества ракет до 2026 года.

"Контракт предусматривает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США. В прошлом году компания Javelin Joint Venture начала наращивать производство, чтобы увеличить производство Javelin All Up Round (AUR) до 3960 в год до конца 2026 года", – говорится в сообщении.

"Сейчас, как никогда, Javelin признан самой эффективной, проверенной в боях системой противоброневого оружия в мире. Благодаря этому контракту мы будем продолжать производить и поставлять необходимый потенциал для поддержки глобальных сухопутных сил в их усилиях по защите своих интересов и суверенитета", – подчеркнул Энди Амаро, президент JJV и программный директор Javelin в компании Raytheon.

Совместное предприятие сообщает, что имеет более 25 международных клиентов по всему миру и до сих пор произвело более 50 тысяч ракет Javelin и более 12 тысяч командных пусковых установок многоразового использования.

FGM-148 Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов и низколетающих малоскоростных целей, например, вертолетов и беспилотников. Можно использовать днем или ночью, в условиях плохой видимости и в неблагоприятных метеорологических условиях. Мягкий пуск позволяет использовать этот комплекс из помещений, а также закрытых позиций.

Дальность стрельбы Javelin составляет до 2,5 км, а бронепробиваемость 7,5 см, что больше максимальной толщины танка Т-72.

Система наведения работает по принципу "выстрелил и забыл". Таким образом, стоит только нажать на пуск и ракета на скорости до 1044 км/ч сама уничтожит цель, у наводчика нет необходимости оставаться на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, завод по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания, производящий ключевые артиллерийские снаряды для Украины, сумел увеличить производство на 50%. Кроме того, предприятие планирует ввести в эксплуатацию новые мощности.

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