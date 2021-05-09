США задержали судно РФ и Китая: на борту обнаружен гигантский арсенал оружия. Фото и видео

Крейсер Вооруженных Морских сил (ВМС) США "Монтерей" изъял гигантский арсенал оружия и средства противотанкового ракетного комплекса с судна российско-китайского производства без опознавательных знаков.

Как сообщила пресс-служба 5-го флота американского ВМС, инцидент произошел в ходе стандартной проверки в международных водах Аравийского моря в соответствии с нормами морского права (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, усовершенствованные оптические прицелы", – сообщила пресс-служба.

Военные добавили, что изъятие указанного груза заняло два дня, весь экипаж загадочного судна был допрошен и отпущен за неимением оснований для дальнейшего задержания.

Сейчас ведется исследование о вероятных поставщиках и пункте назначения следования неопознанного судна.

"Материальная часть (изъятого арсенала оружия, — прим. ред) находится на хранении в США и ожидает окончательной утилизации", – резюмировали в 5-м флоте.

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