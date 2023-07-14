США выкупают у Тайваня списанные ЗРК Hawk для дальнейшей передачи их Украине – китайские СМИ

Соединенные Штаты выкупают у Тайваня списанные MIM-23 Hawk в модификации Phase III. Белый дом намерен предоставить их Украине в рамках нового пакета военной помощи.

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Об этом сообщило китайское издание ChinaTimes. Тайвань имеет не менее 13 батарей и 39 радаров этой системы.

Комплексы были списаны 29 июня 2023 года. Соглашению о покупке предшествовали консультации правительств США и Тайваня.

Стороны решили, что эти системы будут переданы украинским защитникам.

Ожидается, что ЗРК Hawk передадут Украине во второй половине текущего года.

Стоит отметить, что Hawk ("Хак", в переводе с английского – "Ястреб") – это американский полумобильный зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Разработчиком и производителем является оборонный концерн Raytheon Technologies (производит еще такие виды вооружений, как Stinger, Patriot, Tomahawk, Javelin и другие).

Типичная батарея Phase III Hawk включает в себя один радар отслеживания импульсов AN/MPQ-50, один радар непрерывного волнового наблюдения AN/MPQ-62, два радара освещения высокой мощности AN/PQ-61, один центр распределения огня, один передатчик-приемник "свой-чужой" и шесть цифровых пусковых установок с 18 ракетами на колесных прицепах.

Дальность обнаружения целей радарами достигает 100 км, а система одновременного поражения целей на низкой высоте позволяет противодействовать групповым атакам путем одновременного перехвата нескольких целей низкого уровня.

Напомним, в конце 2022 года Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной от Испании первых зенитных ракетных комплексов Hawk среднего радиуса действия. Конкретного количества полученных ЗРК он не назвал, но ранее сообщалось о планах Испании передать Украине четыре таких комплекса.

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