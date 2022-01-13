США ввели санкции против граждан КНДР и РФ из-за ракетных программ Ким Чен Ына

США ввели санкции против граждан КНДР и России. Такое решение принято из-за нарушения режима нераспространения оружия массового уничтожения.

Об этом 12 января сообщается на сайте американского Минфина. Под ограничительные меры попали шестеро северокорейцев, россиянин и российская компания.

Отмечается, что подсанкционным гражданином РФ стал Роман Аляр и российская компания "Парсек" за участие в сделках или другой деятельности, которые способствовали распространению оружия массового уничтожения. Это же стало причиной введения санкций и против граждан Северной Кореи.

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Ограничения предусматривают замораживание всех активов на территории США.

По словам заместителя министра финансов Брайана Нельсона, указанные лица содействовали закупке товаров для производства оружия.

Отметим, что речь идет о производстве в Северной Корее баллистических ракет, которые способны нести ядерный заряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января КНДР испытала баллистическую ракету, запустив ее в сторону океана с восточного побережья страны.