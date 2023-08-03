США впервые разрешили Израилю продать систему ПВО 'Праща Давида': стало известно, какая страна получит

Соединенные Штаты Америки впервые дали разрешение на продажу системы противовоздушной обороны "Праща Давида" ("David's Sling"), которая была разработана страной совместно с Израилем. Первым государством, которое приобретет эту систему, станет Финляндия.

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Об этом в среду, 2 августа, сообщило издание The Times of Israel. Как отмечается, сделка станет первым случаем передачи этого вооружения за границу.

Финляндия запросила "Пращу Давида" на следующий день после того, как официально стала членом Североатлантического альянса. Это произошло в апреле 2023 года. Требовалось согласие Вашингтона, поскольку США и Израиль разрабатывали этот комплекс ПВО совместно.

Сумма соглашения, как говорится в материале, составляет примерно 316 млн евро. Подписание контракта должно состояться в ближайшие дни.

Система ПВО "Праща Давида", которую еще называют "Волшебна палочка" произведена израильской оружейной компанией Rafael Advanced Defence Systems совместно с американской Raytheon. Комплекс способен перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров.

Израиль использует ее с 2017 года как систему среднего уровня в рамках многоуровневого комплекса противоракетной обороны страны.

До 2023 года она использовалась только один раз – для сбивания ракеты, выпущенной из Сирии. А в мае 2023 года Израиль применил "Пращу Давида" дважды за время операции "Щит и стрела". Комплекс сбил ракету, выпущенную из сектора Газа в сторону Иерусалима.

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