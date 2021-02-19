США вернулись в Парижское соглашение по климату: что это значит
США официально восстановили участие в Парижском соглашении по защите климата, заключенном в 2015 году.
Как сообщает DW, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал это событие "ключевым моментом" на пути к устойчивой защите земного климата.
Он приветствовал шаги, предпринятые администрацией президента США Джо Байдена по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Дональда Трампа.
Сам Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента 20 января.
Новый президент обещал сделать Америку одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, он назначил бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем Белого дома по защите климата.
Керри и Гутерреш 19 февраля примут участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в декабре 2015 года на Всемирной конференции ООН по климату в Париже приняли глобальное соглашение, которое поддержали 195 делегаций со всего мира.
Цель документа – ограничить глобальное потепление 2 градусами по Цельсию к 2100 году. Однако тех мер, которые до сих пор запланировали государства, далеко не достаточно, чтобы достичь этой цели.
В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.