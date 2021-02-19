США вернулись в Парижское соглашение по климату: что это значит

США официально восстановили участие в Парижском соглашении по защите климата, заключенном в 2015 году.

Как сообщает DW, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал это событие "ключевым моментом" на пути к устойчивой защите земного климата.

Он приветствовал шаги, предпринятые администрацией президента США Джо Байдена по улучшению американской политики в сфере защиты климата, включая отмену ряда решений, принятых администрацией Дональда Трампа.

Сам Байден назвал возвращение к Парижскому соглашению одной из самых неотложных задач и запустил этот процесс уже в первый день пребывания на посту президента 20 января.

Новый президент обещал сделать Америку одной из ведущих стран в борьбе против глобального потепления. Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, он назначил бывшего госсекретаря Джона Керри спецпредставителем Белого дома по защите климата.

Керри и Гутерреш 19 февраля примут участие в церемонии по случаю возвращения США в Парижское соглашение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в декабре 2015 года на Всемирной конференции ООН по климату в Париже приняли глобальное соглашение, которое поддержали 195 делегаций со всего мира.