В ЦРУ и Минобороны США обеспокоены стягиванием войск РФ: названы цели Кремля
Россия могла перебросить свои войска ближе к границам с Украиной, чтобы создать дополнительные варианты для отстаивания своих интересов.
Об этом на слушаниях в Сенате в среду, 14 апреля, заявил директор Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) Скотт Беррьер, передает "Интерфакс". Впрочем, отметил глава РУМО, точная цель Кремля неизвестна.
"Они поставили себя в ситуацию, когда у них появляются разные опции для дальнейших действий. Мы следили за концентрацией сил... Мы не знаем, каковы их цели", – сказал он
Со своей стороны директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что концентрация российских войск в Крыму и около границы с Украиной "вызывает серьезное беспокойство".
По его словам, в прошлом он "хорошо усвоил, что нельзя недооценивать то, как российское руководство может воздействовать на разные ситуации".
"Мы считаем, что это может быть комбинацией ряда вещей – попытки запугать руководство Украины, отправки неких сигналов в США. Кроме того, эта концентрация сил достигла уровня, когда их можно использовать и для ограниченных по масштабам вторжений", – заявил Бернс.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
9 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил односторонние провокации России на Донбассе с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД Германии Хайко Маасом.
В Белом доме заявили о том, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году.
13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с американским госсекретарем Блинкеном, обсудив, кроме прочего, совместные шаги для сдерживания агрессивных действий РФ.