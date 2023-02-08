США согласовали продажи Польши HIMARS с боеприпасами и ATACMS

Вчера, 7 февраля, Соединенные штаты Америки одобрили вероятную продажу американских РСЗО HIMARS и другого оружия Польше. Этот шаг позволит поддержать внешнюю политику США и укрепить военные возможности НАТО.

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Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона. Общая сумма покупки составила около $10 млрд.

В недавний запрос Польши вошли такие виды оружия:

18 пусковых установок M142 HIMARS;

468 комплектов модуля загрузочного устройства HIMARS;

45 армейских тактических ракетных систем M57 ATACMS ;

; 461 капсулу альтернативной боевой части управляемой ракетной системы залпового огня M30A2 GMLRS-AW с нечувствительной системой движения боеприпасов;

521 унитарную капсулу управляемой реактивной системы залпового огня M31A2 GMLRS-U с двигательной системой нечувствительных боеприпасов IMPS;

532 капсулы реактивной системы залпового огня с управляемой системой залпового огня повышенной дальности (GMLRS-ER AW) XM403;

недорогие практичные ракеты с уменьшенной дальностью;

и другое военное оборудование.

В настоящее время АНБ сообщило о подтверждении запроса и выдало всю нужную документацию. Информация о покупке Польшей оружия США была передана Конгрессу.

Как сообщает источник, такая сделка может поддержать цели внешней политики Америки и повысить безопасность члена Альянса. Продажа может стать гарантом политической и военной стабильности в ЕС.

Для того чтобы продажа была реализована, необходимо, чтобы правительство Соединенных штатов Америки прибыли в Польшу с целью осмотра и поддержки программы. Такие поездки необходимо проводить приблизительно два раза в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS.

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