США считают замедление поставок оружия Израиля рычагом для уменьшения интенсивности войны в секторе Газа – NBC

В администрации американского президента Джо Байдена якобы рассматривают возможность приостановки или замедления некоторых поставок оружия Израилю. Таки образом Вашингтон хочет убедить правительство прислушаться к призывам уменьшить интенсивность наступления в секторе Газа.

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Об этом в воскресенье, 28 января, сообщило издание NBC с ссылкой на трех американских чиновников. По их словам, Пентагон изучает, какое вооружение запросил Израиль и как это может использовать в качестве рычага воздействия на правительство Биньямина Нетаньяху.

В то же время никаких решений пока не принято.

Как говорят собеседники журналистов, Израиль продолжает просить Белый дом предоставить больше оружия, включая большие авиационные бомбы, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

По словам источников, США рассматривают возможность замедления или приостановки поставок в надежде, что это подтолкнет израильтян к действиям, таким как открытие гуманитарных коридоров для доставки большего количества грузов для помощи палестинскому гражданскому населению.

При этом Вашингтон вряд ли замедлит доставку средств ПВО, которые могут защитить израильское гражданское население и инфраструктуру от атак. Администрация уделяет особое внимание наступательной военной технике при рассмотрении того, что она может удержать или задержать.

По словам чиновников Белого дома, они также обсуждают возможность предложить израильскому правительству больше оружия, о котором оно просило, как стимул для принятия некоторых мер, о которых просили США.

Источники указывают, что эти усилия прилагаются после того, как в течение нескольких недель президент Джо Байден и его команда по национальной безопасности не смогли убедить Нетаньяху и других израильских чиновников кардинально изменить тактику в Газе и предпринять больше шагов для минимизации жертв среди гражданского населения.

По словам источников NBC News, в Белом доме недовольны тем, что Израиль часто игнорирует их призывы больше заботиться о минимизации ущерба для палестинского гражданского населения, приводя в качестве последнего примера ухудшение гуманитарных условий в Хан-Юнисе.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль "принять все меры" для предотвращения геноцида палестинцев в секторе Газа. Палестинская террористическая группировка ХАМАС уже приветствовала такое решение суда, а Израиль назвал его "отвратительной" попыткой лишить страну права на защиту.

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