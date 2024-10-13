США развернули батарею ПВО THAAD в Израиле: в Пентагоне пообещали защиту от баллистики Ирана

Соединенные Штаты Америки развернули в Израиле батарею противовоздушной обороны THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense). Эторт комплекс, утверждают в США, должна усилить интегрированную систему ПВО Израиля для защиты страны от атак со стороны Ирана.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства генерал-майора Пэта Райдера, опубликованном на сайте Пентагона в воскресенье, 13 октября. Это действие, сказал он, подчеркивает нерушимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и американцев в Израиле от дальнейших атак баллистическими ракетами со стороны Ирана.

"По указанию президента, секретарь Остин санкционировал развертывание батареи THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) и связанной с ней команды американских военнослужащих в Израиле для содействия укреплению ПВО Израиля после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и снова 1 октября", – отметил Райдер.

Он добавил, что развертывание американской THAAD в Израиле – это часть более широких корректировок, которые американцы внесли, чтобы поддержать оборону страны и защитить там граждан США.

Это не первый случай, когда США разместили батарею THAAD в регионе. Президент страны Джо Байден поручил военным развернуть THAAD на Ближнем Востоке в 2023 году после нападения группировки "ХАМАС" на Израиль 7 октября.

Также Штаты разместили THAAD в Израиле в 2019 году для комплексных учений по противовоздушной обороне.

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) – американский мобильный комплекс противовоздушной обороны для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Предназначен для перехвата баллистических ракет малой дальности.

Его тактико-технические характеристики позволяют перехватывать цели на больших высотах чем ЗРК Patriot. Стоимость такого комплекса около $2,3 млрд (без РЛС).

Как сообщал OBOZ.UA, в США заявили, что координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана, нанесенную вечером 1 октября. В Вашингтоне убеждены, что страна имеет право себя защищать.

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