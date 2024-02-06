США разочарованы партией Орбана, сорвавшей ратификацию членства Швеции в НАТО – Госдеп

В Соединенных Штатах Америки разочарованы из-за позиции правящей партии Венгрии "Фидес", которая в понедельник, 5 февраля, фактически сорвала процесс ратификации членства Швеции в Североатлантическом Альянсе. Депутаты, как известно, не пришли на заседания парламента.

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Как сказал представитель Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге, Вашингтон очень разочарован таким шагом партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его слова процитировало агенство Укринформ.

"Венгрия – последний союзником в НАТО, который ратифицировал членство Швеции в Альянсе, и мы рады, что парламент страны провел это заседание сегодня. Однако, мы разочарованы тем, что властная партия заблокировала возможность голосования, бойкотировав сессию", – сказал представитель ведомства.

Пател в то же время подчеркнул, что Будапешт подтвердил вступление Швеции в блок и согласился, чтоСтокгольм выполнил свои обязательства. В этой связи представитель Госдепа выразил надежду, что процесс ратификации членства этого государства в блоке все же пройдет быстро.

Напомним, что 5 февраля депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО. В то же время на заседание приехали американский посол Дэвид Прессман вместе с послами Словакии, Польши, Дании и Норвегии.

В "Фидес" заявили, что онихотят, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем они ратифицируют заявку.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Европейской комиссии представители стран пригрозили Орбану лишением права голоса Венгрии в Евросоюзе, если он не поддержит выделение помощи Украине.

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