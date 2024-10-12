США пытаются урегулировать ситуацию вокруг Ливана: Блинкен призвал и.о. премьера не позволить Ирану или 'Хезболле' стать на пути безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати и подтвердил приверженность Соединенных Штатов дипломатическому урегулированию конфликта. Также Блинкен выразил поддержку ливанских институтов.

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По его словам, Соединенные Штаты привержены урегулированию конфликта через "голубую линию", которое реализует резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен отметил, что реализация резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН позволит перемещенным гражданам как в Израиле, так и в Ливане вернуться в свои дома. Госсекретарь США выразил неизменную поддержку ливанских институтов, которые могут помочь стабилизировать страну, включая Ливанские вооруженные силы.

Также Блинкен обсудил недавно объявленную Соединенными Штатами гуманитарную помощь в размере почти 157 миллионов долларов для поддержки населения, пострадавшего от конфликта в Ливане и регионе. Кроме того, госсекретарь выразил свою обеспокоенность гибелью мирных жителей.

Во время переговоров Блинкен и Микати обсудили вакансию президента Ливана и необходимость расширения прав и возможностей руководства, которое отражает волю народа к стабильному, процветающему и независимому Ливану. Госсекретарь подчеркнул, что Ливан не может позволить Ирану или "Хезболле" встать на пути безопасности и стабильности Ливана.

Напомним, ливанская организация "Хезболла" заявила, что поддерживает перемирие с Израилем. Боевики готовы пойти на прекращение огня, поскольку Армия обороны Израиля продолжает атаковать их высшее руководство.

Ранее сообщалось, что Украина выразила обеспокоенность по поводу израильского обстрела позиций UNIFIL – временных сил ООН на юге Ливана, в результате которого пострадали представители международной миссии. Украина призвала все стороны конфликта обеспечить безопасность учреждений ООН и их представителей.

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