США призвали Китай использовать свое влияние, чтобы остановить Путина

Постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд обвинил Китай в поддержке страны-агрессора России в войне против Украины. По его словам, такая позиция Пекина противоречит принципам Устава ООН.

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Также Вуд призвал китайских дипломатов использовать свое влияние, чтобы остановить агрессию диктатора Владимира Путина. Об этом представитель США заявил на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, если бы Китай серьезно относился к принципу суверенитета и территориальной целостности, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вуд отметил, что Китай продолжает поставлять в РФ товары двойного назначения, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Американский дипломат уточнил, что речь идет о материалах для изготовления оружия, оборудования для оружейных заводов, а также технологий для дронов и ракет.

При этом представитель США подчеркнул, что россияне используют китайскую продукцию для ударов по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине. Также он добавил, что китайские компании помогают агрессору разрабатывать и изготавливать БПЛА большой дальности.

"Если Китай действительно хочет мирного решения войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международному сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН", – заявил постпред США.

Напомним, в Китае продолжают настаивать на необходимости переговоров по разрешению "украинского кризиса". Там считают, что международное сообщество должно способствовать созданию условий для возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и сделал несколько заявлений по поводу китайско-российских отношений и ситуации в мире. В частности, он назвал отношения РФ и КНР "примерными", но заметил, что их страны должны "способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении".

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