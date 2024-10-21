США предупредили Венгрию о возможной вооруженной провокации в день памяти восстания 1956 года – Telex

В Венгрии 23 октября – в день чествования восстания 1956 года против советской оккупации – якобы может произойти провокация с использованием оружия. Будапешт, по данным СМИ, получил соответствующее предупреждение от Вашингтона.

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Об этом 21 октября заявило издание Telex со ссылкой на неназванные дипломатические источники. Утверждается, что американская разведка предоставила венгерским властям информацию о готовящемся "инциденте" около двух недель назад.

В Telex также обратили внимание на то, что на выходных (19–20 октября) Антитеррористический центр в Будапеште задержал полдюжины молодых людей, и женщин, и мужчин, возле паба "Легенда".

Рейд может быть связан с предыдущими сигналами американской секретной службы. Вероятно, правоохранители провели операцию на основе информации, заранее предоставленной разведкой США.

У подозреваемых не обнаружили боевого оружия, только страйкбольное и одно деактивированное, утверждают журналисты.

Владелец паба "Легенда" рассказал, что молодые люди направлялись в заведение, когда их остановили. Заранее сотрудников паба об операции правоохранители не информировали.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября в столице Венгрии Будапеште тысячи людей вышли на протесты с требованием свободы слова для СМИ. Митингующие выступили против "фабрики пропаганды" государственного телевидения под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

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