США планируют увеличить производство 155-мм снарядов до 100 тысяч штук в месяц: все подробности

В Соединенных Штатах Америки планируют за два года увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Спрос на них значительно увеличился после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, страна планирует выйти на производство 100 тысяч снарядов в месяц. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщило издание Reuters.

Как известно, Вашингтон и другие союзники активно передают эти боеприпасы украинской армии для борьбы с российскими оккупационными войсками на фронте.

"Мы собираемся выйти на 100 тысяч снарядов в месяц в 2025 году. Еще шесть-восемь месяцев назад мы заключали 14 тысяч контрактов в месяц, сегодня заключаем ежемесячно 28 тысяч контрактов", – сказал он.

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Спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос после полномасштабного российского вторжения в Украину. Следовательно, запасы союзников для собственной обороны иссякли, поскольку они передают оружие Киеву.

В августе 2023 года спикер минобороны США генерал Патрик Райдер сказал, что страна уже в следующем году планирует более чем в три раза увеличить производство снарядов калибра 155 мм. Тогда он заявил, что планируется изготавливать около 80 тысяч снарядов в месяц.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сказал, что в Украине к концу текущего года будет запущено производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО. По его словам, наша страна наращивает производство боеприпасов, которые сегодня с бешеной скоростью военные тратят на фронте. Только за июль 2023 года страна изготовила более чем вдвое больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь прошлый год.

Напомним, что в марте 2023 года страны Европейского Союза согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину. Планируется, что будет отправлен один миллион патронов калибра 155 мм.

Согласно этому плану, ЕС потратит 1 миллиард евро на снаряды из своих складов, чтобы вскоре сформировать больше поставок в Киев, и еще 1 миллиард – на совместные закупки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в ближайшие годы сможет увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов в год. Такие цифры почти вдвое превышают предыдущие ожидания Запада о потенциале РФ возобновлять запасы боеприпасов.