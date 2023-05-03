США отправят к границе с Мексикой 1500 военных: готовятся к новой волне мигрантов

США временно направят на границу с Мексикой 1500 военных. Этот превентивный шаг сделан в рамках подготовки к потенциально возможному притоку нелегальных мигрантов после снятия ограничений от Covid-19.

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Об этом сообщает издание Reuters. США отменят COVID-ограничения на въезд для иностранцев.

Военные США присоединятся к Национальной гвардии США на 90 дней, чтобы помочь в мониторинге границы. Это касается 2500 сотрудников гвардии, которые уже работают на границе. Они будут осуществлять наземный мониторинг, ввод данных и поддержку тылов, чтобы помочь пограничным агентам. Бригадный генерал Пет Райдер заявил, что это поспособствует "заполнению критических пробелов в возможностях".

По сообщению издания, руководство Пентагона давно выражает недовольство расположением вооруженных сил на границе, указывая на то, что такие действия должны выполняться полицейскими. Это может отрицательно повлиять на готовность армии в случае угрозы.

Напомним, что США отменяют требование о вакцинации от коронавируса для иностранных путешественников. Кроме того, это коснется и госслужащих и подрядчиков, учителей и работников медицинских учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань. При этом он подчеркнул, что китайское правительство всячески пытается препятствовать раскрытию истинной причины возникновения пандемии.

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