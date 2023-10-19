США отправят Израилю артиллерийские снаряды, предназначавшиеся для Украины – Axios

Пентагон планирует отправить Израилю "десятки тысяч" 155-мм артиллерийских снарядов, отложенных для Украины из американских запасов несколько месяцев назад. Речь идет о боеприпасах, хранящихся Соединенными Штатами непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения.

Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на информацию трех израильских чиновников, предоставивших ее изданию на условиях анонимности.

По данным источников Axios, ЦАХАЛ и министерство обороны Израиля сообщили своим коллегам в США, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземной операции в секторе Газа, а также вероятной эскалации войны Хизбаллой вдоль израильско-ливанской границы.

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Американские собеседники издания предполагают, что перенаправление в Израиль артиллерийских снарядов, которые назначались Украине, не окажет немедленного влияния на способность Киева воевать против российских оккупантов.

Вероятно, речь идет о 155-мм снарядах, хранящихся Соединенными Штатами непосредственно в Израиле в рамках двустороннего соглашения, пишет Axios. Их с начала года постепенно вывозили и передавали Украине.

Доступ к местам хранения оружия имеют только американские военнослужащие. Но согласно соглашению между странами Израиль может использовать эти боеприпасы в случае войны при условии одобрения со стороны США.

Израиль ранее уже получал доступ к этим запасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время обострения в Газе в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, боевики ХАМАС не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей.

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