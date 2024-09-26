США отменили приглашение премьера Грузии на прием в Байден: названа причина

Администрация американского президента Джо Байдена отменила приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на прием к главе государства. Байден традиционно проводит в Нью-Йорке прием для мировых лидеров, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Белый дом отказался от встречи с грузинской делегацией из-за "антидемократических действий властей Грузии, дезинформации о США и Западе". Информацию подтвердили изданию Netgazeti в посольстве Соединенных Штатов в Грузии.

"Администрация Байдена отменила приглашение премьер-министра Кобахидзе на ежегодный прием Генассамблеи ООН и отказалась встретиться с грузинской делегацией из-за антидемократических действий грузинского правительства, дезинформации и негативной риторики в адрес США и Запада", — говорится в сообщении.

Как отмечается, наряду с отменой приглашения грузинского премьер-министра, Белый дом также отказался от всех встреч с делегацией страны. От встречи отказался и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Издание "Голос Америки" ранее писало, что причиной этого шага стали антидемократическое поведение грузинского правительства. Речь идет о принятии закона "О прозрачности иностранного влияния". Его называют аналогом российского закона об "иноагентах".

Также это действия Антикоррупционного бюро против неправительственных организаций – "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу", а также заявления правящей силы о запрете оппозиционных партий.

Журналисты пишут, что Белый дом в ходе последних коммуникаций с правительством Грузии не увидел доказательств того, что Тбилиси изменит свой курс. Наоборот, шаги, предпринятые страной, убеждают администрацию в том, что она полна решимости игнорировать евроатлантическую интеграцию и волю грузинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готов разорвать соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране. Власть государства призвали выполнить обещания в сфере обеспечения защиты основных прав и предотвращения дискриминации.

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