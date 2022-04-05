США одобрили продажу Болгарии восьми истребителей F-16

США одобрили продажу восьми истребителей F-16 Болгарии. Таким образом, Вашингтон намерен повысить безопасность страны на фоне войны России в Украине.

Об этом сообщает телеканал БНТ. Общая стоимость самолетов и боеприпасов составляет 1,6 миллиарда долларов.

Продажа F-16 состоится в рамках проекта модернизации Вооруженных сил Болгарии. Это второй этап – во время первого в 2019 году было подписано соглашение о закупке четырех истребителей.

Ранее предполагалось, что страна после получения новых истребителей может передать Украине Су-25 и Миг-29.

Также звучали предположения о передаче вооружения, однако на прошлой неделе болгарский министр обороны Драгомир Заков сказал, что они не будут передать нашей стране оружие.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Польша собиралась предоставить Украине истребители МиГ-29. Однако позднее было решено, что нашей стране вместо самолетов могут передать системы ПВО.

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