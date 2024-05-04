США обсуждают с G7 выделение Украине пакета помощи на $50 млрд – Bloomberg

США ведут переговоры с партнерами по "Большой семерке" о том, чтобы создать группу союзников, которые окажут Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов. При этом большинство средств будут получены с начисленных процентов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на информацию собственных источников. Собеседники издания отмечают, что переговоры могут длиться не один месяц.

США намерены возглавить коалицию стран, которые отправят эти средства Украине, и настаивают на том, чтобы соответствующее соглашение было подписано на саммите G7 в июне в Италии. По словам источников, знакомых с предложением Вашингтона, обсуждение этой темы было сложным, и договоренности могут занять месяцы.

Министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры по этому вопросу действительно продолжаются.

"В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только, чтобы Соединенные Штаты делали это наедине", – сказала она в комментарии изданию.

Напомним, в G7 идут споры о том, возможно ли забрать у РФ замороженные средства и передать их Украине, не нарушив принципов международного права. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, а наиболее ожесточенные противники этой идеи – Франция и Германия, обеспокоенные возможным ответом России на конфискацию.

Страны G7 вместе с Евросоюзом заморозили 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года. США предлагают эти активы объединить в компанию специального назначения, прибыль от которой пойдет на облигации. С помощью этого механизма США планируют получить облигации на $50 млрд и использовать эти средства для помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, ПАСЕ призвала передать замороженные активы центрального банка РФ на восстановление Украины. При этом ассамблея предлагает расширить действие конфискации и на арестованные в Европейском Союзе ЕС активы российских олигархов, сотрудничающих с Кремлем.

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