США обещают $15 миллионов за информацию о группе российских хакеров-вымогателей Conti

США готовы заплатить до 15 млн долларов за информацию об участниках российской хакерской группы Conti. Ее обвиняют в кибер-атаках по всему миру.

Об этом сообщил спикер Госдепартамента Нед Прайс. "Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите потенциальных жертв программ-вымогателей во всем мире от эксплуатации киберпреступниками", – заявил он.

При этом Прайс объяснил, за что можно будет получить средства. По его словам, власти США хотят отдать 10 млн долларов за раскрытие местонахождения хакеров или их идентификацию. 5 млн долларов будет стоить информация, которая поможет задержать кибер-преступников, которые были в сговоре с Conti.

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Также спикер сообщил, что более 1000 человек стали жертвами русской хакерской группы. В общей сложности люди перечислили кибер-преступникам более 150 млн долларов через программы-вымогатели. Также Conti причастны к нападению на государственные платформы Коста-Рики в апреле, которые повлияли на внешнюю торговлю государства. А в прошлом году они устроили перебои в работе медицинских систем США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские хакеры с начала войны более 240 раз атаковали сайты госорганов Украины.