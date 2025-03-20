США не пустили на свою территорию французского ученого, потому что нашли в его телефоне сообщения с критикой политики Трампа

Соединенные Штаты не разрешили въезд французскому ученому из-за критики американского президента Дональда Трампа. Сотрудник Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции направлялся на конференцию недалеко от Хьюстона (штат Техас), но в аэропорту его усадили на обратный самолет.

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Об этом пишет Le Monde. По информации СМИ, инцидент произошел еще 9 марта.

Имя ученого не раскрывается, известно только то, что он специализируется на изучении космоса. После прилета сотрудник НЦНИ подвергся выборочной проверке. Его рабочий компьютер и личный телефон досмотрели, и нашли там сообщения, в которых ученый осуждал и критиковал Трампа за его политику в отношении исследований и науки.

Гражданина Франции обвинили в "ненавистнических и конспирологических" сообщениях, которые отражают ненависть к Трампу и "могут быть охарактеризованы как терроризм". Профессиональное и личное оборудование было конфисковано, а самого исследователя отправили обратно в Европу.

После этого правительство Франции выразило сожаление по поводу ситуации.

"Я с беспокойством узнал, что французскому исследователю было отказано во въезде в Соединенные Штаты, а затем он был выслан. Эти действия, как утверждается, были предприняты властями США, поскольку в телефоне исследователя содержались сообщения от коллег и друзей, в которых он выражал личное мнение о политике, проводимой администрацией Трампа", – заявил министр высшего образования и исследований Франции Филипп Батист.

"Свобода мнения, свобода исследований и академическая свобода — это ценности, которые мы будем продолжать с гордостью отстаивать. Я буду защищать возможность для всех французских исследователей быть верными этому в соответствии с законом", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно французский левоцентристский политик и ярый защитник Украины Рафаэль Глюксман призвал США вернуть Статую Свободы, которую американцам подарили французы в 1886 году.

– Спикер Белого дома Кэролайн Левитт в ответ назвала Глюксмана "безымянным политиком низкого ранга" и призвала его быть благодарным: мол, "только благодаря США" французы сейчас не говорят на немецком языке.

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