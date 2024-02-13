США не ожидают приглашения Украины к членству в НАТО на саммите в Вашингтоне, – посол

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Джулианна Смит заявила, что она не ожидает, что Альянс предоставит Украине приглашение стать членом НАТО во время саммита в этом году. Он состоится в Вашингтоне в июле 2024-го.

Об этом Смит сказала во вторник, 13 февраля, во время общения с журналистами по телефону, передает Reuters. Она ответила на вопрос, касающийся ее ожиданий от саммита НАТО.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс предоставит приглашение на данном этапе", – отметила Смит.

В ходе прошлогоднего саммита Североатлантического альянса, который состоялся в Литве, лидеры НАТО заявили, что будущее Украины – в Альянсе, но не предоставили Киеву приглашение и не установили график членства для нашего государства.

"Мы очень упорно работали после Вильнюсского саммита в прошлом году, чтобы предпринять ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине с необходимыми реформами в их собственной стране для приближения к евроатлантической интеграции. И мы продолжаем сосредотачиваться прежде всего на их поддержке в нынешней борьбе и обеспечении их победы на поле боя", – подчеркнула дипломат.

Как передает "Интерфакс-Украина", Джулианна Смит также сказала, что на саммите союзники дадут Украине сигнал, что делают конкретные шаги, направленные на приближение Киева к членству. А президенту России Владимиру Путину лидеры НАТО продемонстрируют, что они "никуда не денутся", продолжая поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и странами Запада. Мол, РФ никогда не примет наше государство как члена ЕС и НАТО, и будет уничтожать его снова и снова.

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