США направили на Ближний Восток атомную подлодку: что подтолкнуло

Министр обороны США Ллойд Остин приказал ускорить переброску авианосца "Авраам Линкольн" на Ближний Восток. Также туда отправят атомную подлодку "Джорджия", вооруженную крылатыми ракетами.

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Американские корабли будут находиться там в рамках миссии, призванной защитить Израиль. Детали глава Пентагона обсудил в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом, говорится в сообщении на сайте американского оборонного ведомства.

"Остин подтвердил обязательство США предпринять все возможные шаги по защите Израиля и отметил усиление американских военных позиций и возможностей на Ближнем Востоке в ответ на эскалацию региональной напряженности", – пояснила пресс-служба.

Там отметили: подкрепляя это обязательство, Остин приказал авианосной ударной группе во главе с "Авраамом Линкольном", оснащенным истребителями F-35C, ускорить свой транзит к Центральному командованию ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке. В то же время в регионе уже находится ударная группа во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт".

"Кроме того, министр приказал отправить в район Центрального командования подлодку с крылатыми ракетами "Джорджия", – добавили в Пентагоне.

Остин и Галант обсудили израильские операции в секторе Газы и важность уменьшения вреда гражданскому населению, прогресс в обеспечении прекращения огня и освобождения заложников в Газе, а также усилия по сдерживанию агрессии со стороны Ирана, ливанской "Хезболлы" и других поддерживаемых Ираном террористических групп в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, США намерены выделить Израилю $3,5 млрд на покупку американского оружия и военного оборудования. Это может произойти на фоне того, как мир ожидает атаку Ирана против Израиля, а напряженность на Ближнем Востоке растет.

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