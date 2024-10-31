США нанесли авиаудары по лагерям 'Исламского Государства' в Сирии: что известно

Американские военные на этой неделе нанесли удары по нескольким лагерям группировки "Исламское государство" в Сирии. В результате обстрела было ликвидировано около 35 боевиков.

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Об этом в среду, 30 октября, со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США сообщило агентство АР. Сама атака произошла в понедельник.

"Авиаудары в пустыне центральной Сирии были нанесены в понедельник вечером и были нацелены на несколько мест и старших лидеров группировки. Атаки последовали за рядом совместных операций с иракскими силами, направленных против боевиков ИГИЛ в Ираке", – пишут журналисты.

Представители Министерства обороны США заявили, что группировка "Исламское государство" по-прежнему представляет угрозу для региона, но она уже не так сильна, как 10 лет назад, когда боевики захватили Ирак и Сирию, взяв под контроль значительные территории этих двух стран.

Центральное командование США заявило, что последние удары в Сирии нарушат способность группировки планировать, организовывать и проводить атаки против мирных жителей, а также сил США и союзников в регионе.

Военные добавили, что жертв и пострадавших среди гражданского населения в результате ударов нет.

В сентябре 2024 года Вашингтон официально объявил о завершении международной военной миссии для борьбы с "Исламским государством" в Ираке и о выводе своих войск. Для предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии действующая в Сирии военная миссия коалиции продлится до сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ВВС Турции в ночь на 24 октября нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в северном Ираке и северной Сирии. Указанная партия считается в Анкаре террористической и ответственной за нападение у авиакосмической компании TUSAŞ.

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