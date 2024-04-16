Премьер Испании призвал признать Палестинское государство и принять его в ООН: что происходит

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что следует как можно скорее признать Палестинское государство. С таким заявлением он выступил 16 апреля во время визита в Словению, где обсудил со своим словенским коллегой Робертом Голобом ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа.

Об этом сообщила Associated Press. Педро Санчес также отметил, что Испания выступает за предоставление Палестине членства в Организации Объединенных Наций.

"Испания будет стремиться к тому, чтобы Палестина стала полноправным членом ООН", – сказал Санчес на встрече с Робертом Голобом.

Испанский премьер находился с визитом в Словении в рамках турне, направленного на усиление поддержки стран Евросоюза, выступающих за признание Палестинского государства.

В то же время глава правительства Словении подчеркнул, что для его страны главным вопросом является время признания Палестинского государства.

"Для Словении ключевым является то, когда признать Палестину. Не если, а когда", – подчеркнул Голоб.

Издание отмечает, что Испания, Ирландия, Мальта и Словения в конце марта подписали совместное заявление о том, что они готовы признать палестинское государство, когда этот шаг может "внести положительный вклад и обстоятельства будут благоприятными".

Как сообщал OBOZ.UA, Саудовская Аравия готова признать государство Израиль в случае образования государства Палестина. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Однако это амбициозные разговоры, поскольку война между Израилем и ХАМАС не показывает никаких признаков ослабления.

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