США ликвидировали высокопоставленного боевика сирийского филиала 'Аль-Каиды': что известно

Американские военные 30 января ликвидировали в Сирии высокопоставленного боевика террористической группировки "Хурас ад-Дин" (Hurras al-Din, сокращенно HaD – Ред.) – сирийского крыла "Аль-Каиды". Для этого был нанесен высокоточный авиаудар по месту его пребывания.

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Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х. Отмечается, что ликвидирован старший оперативник HaD Мухаммад Салах аз-Забир.

"30 января силы CENTCOM нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого был убит Мухаммад Салах аз-Забира, высокопоставленный боевик террористической организации "Хурас ад-Дин", которая является филиалом "Аль-Каиды", – говорится в сообщении.

В Центральном командовании отметили, что авиаудар является частью постоянных усилий CENTCOM и партнеров в регионе, направленных на то, чтобы сорвать и ослабить попытки террористов совершать нападения на гражданское население и военнослужащих США, их союзников и партнеров в регионе и за его пределами.

"CENTCOM будет продолжать охоту на террористов и ликвидировать или брать в плен, а также защищать нашу родину от группировок, планирующих нападения на персонал США и союзников", – заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл Эрик Курилла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее США нанесли авиаудара вблизи города Идлиб (северо-запад Сирии) по боевикам террористической организации "Аль-Каида". В результате был ликвидирован один из высокопоставленных лидеров группировки.

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