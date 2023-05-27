Uncle Sam помогает Берлину разобраться с его психологическими проблемами: казалось бы, немцы и без американцев выяснили, что Ангела Меркель круто налажала, заточив европейскую политику в угоду Путину… Но даже после такого просветления "ангельский" дух в канцлерском кабинете Шольца и дальше стоит коромыслом. В итоге – война затягивается, кризис немецкой экономики бьет ключом… и по голове.

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США розвивають у ФРН відповідальність за часи правління кабінету Меркель. В американській пресі зʼявилися декілька знакових публікацій на цю тему. Ось, наприклад, WSJ із заголовком "Меркель проклала шлях до війни в Україні?".

– Меркель була ключовим архітектором угод, які зробили економіку Німеччини та її сусідів залежною від імпорту російської енергії. Вторгнення Путіна в Україну зруйнувало це стратегічне партнерство…

– 2014 р Андерс Фон Расмуссен, тодішній генсекретар НАТО, застеріг Меркель від нарощування залежності від негідника Путіна. Натомість канцлер працювала над подвоєнням імпорту газу з Росії, реалізувала "Північний потік-2", чим надихнула бункерного завершити роботу через 8-м років.

– Уряди Меркель скорочували оборонні бюджети. Армійський командувач – генерал-лейтенант Альфонс Майс 24 лютого 2022 р. написав: колись могутня армія Німеччини випорожнена до такої міри, що вона майже не зможе захистити країну в разі нападу Росії.

– Поступова відмова Німеччини від ядерної енергетики означала зростання залежності від російського природного газу, – Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони при Меркель.

– Чимало політиків з "ангельської" команди назвали той курс помилковим та вибачились, – від тодішнього президента Йоахіма Гаука, до міністра внутрішніх справ Вольфанга (вибачте) Йобле та нинішнього президента Франка Штанмаєра (який тоді обіймав посаду глави МЗС): мовляв, політика Меркель посилила Путіна та його імперські амбіції. Не розкаялася лише сама німецька подружка бункерного: вона постійного говорить про свою правоту, а в період активного розслідування звірств у Бучі навіть видала, що Німеччині слід думати над відновлення звʼязків з Москвою.

Bloomberg робить дуже сумні висновки про наслідки політики Меркель.

– Економічна стійкість Німеччини руйнується, становлячи значну загрозу для Європи. Десятиліття помилкової енергетичної політики, повільний перехід до нових технологій і занепад автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння сходяться воєдино, створюючи найзначнішу загрозу процвітанню країни з моменту возз'єднання.

– Однак, на відміну від 1990 року, політичному класу не вистачає лідерства для розв'язання структурних проблем. Перспектива виглядає віддаленою, оскільки коаліція канцлера Олафа Шольца повернулася до дрібних чвар. Економіка Німеччини скорочується з жовтня, і Німеччина відставатиме від решти регіону протягом багатьох років.

Шольц ніби-то відходить від гіпнотичного слідування у проросійському фарватері Меркель. От пригрозив Путіну, що ніякого "холодного миру" в Україні бути не може, а нашу державу після війни одразу приймуть до ЄС. Та в даній ситуації прозріння Берліна відбувається повільно, і не лише затягує спільні спроби витягнути путінську занозу із європейської задниці, але обертається ризиками для самої економіки Німеччини.

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