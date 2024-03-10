США и Япония планируют углубить оборонное сотрудничество: как это может помочь Украине

Япония и США обсуждают оборонное сотрудничество. Ее целью является предоставление Украине большего количества боеприпасов.

Об этом пишет японская газета Yomiuri. Такое сотрудничество также сможет расширить возможности для ремонта американских военных кораблей и реактивных истребителей на японских предприятиях.

Государства пытаются достичь договоренностей до встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне, намеченной на 10 апреля. Ключевой темой саммита станет поиск путей расширения Японией американского арсенала вооружений.

Американские компании напряженно работают над производством оружия – от артиллерийских снарядов до систем ПВО, которые Вашингтон пообещал предоставить Украине. В то же время Япония с ее пацифистской конституцией предоставила Украине не оружие, а нелетальную помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов.

Ожидается, что ослабление ограничений Японии на экспорт вооружений может в краткосрочной перспективе помочь США и странам Европы передавать оружие Украине, а в долгосрочной – расширить возможности Токио в торговле оружием с иностранными партнерами.

Отмечается, что Кисида и Байден будут искать пути укрепления цепочки поставок оборонного оборудования, в том числе и на фоне роста влияния Китая. Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники – этот вопрос, как ожидается, будет включен в повестку дня саммита.

Седьмой флот США и другие корабли ВМС являются одними из претендентов на участие в проекте, в который вовлечены истребители F-35A. Это позволило бы сократить периоды обслуживания американской техники, а также помогло Токио укрепить свое оборонное производство и технологии.

Издание отмечает, что такой шаг может быть политически рискован для Байдена, особенно в год выборов. В частности, его могут подвергнуть критике за перенос американских рабочих мест за границу.

Как писал OBOZ.UA, Япония готовится существенно смягчившей ограничения на экспорт оружия, что позволит поставлять в США ракеты в ЗРК Patriot, которые чрезвычайно успешно используют украинские войска. Такое решение поможет Пентагону увеличить свои запасы зенитных ракет данного типа, что позволит увеличить поставки ракет в ЗРК Patriot в Украину.