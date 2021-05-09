США и Украина провели совместные учения в Черном море: РФ вмешалась

В субботу, 8 мая военные корабли Российской Федерации вмешались в процесс военных учений США и Украины на Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", – сообщили в пресс-службе.

По плану совместных учений, корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Элементы общего маневрирования с наращиванием сложности, в том числе и с отражением воздушного нападения, почти не пришлось имитировать.

Однако в обучение вмешались корабли РФ, отслеживали процесс совместных действий Украины и США

"По установившейся традиции, действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на" охоту "отправились два пограничных сторожевых корабля БУ ПС ФСБ РФ проекта "Охотник", немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ" – отметили в Госпогранслужбе.

Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности. Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками.

"Ни четырехбалльный шторм, ни наглые выходки" Охотников "под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров", – резюмировали в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в настоящее время корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев и его встречи с представителями Украины на всех уровнях – от высшего политического в общественный, свидетельствует о том, что наше общество должно и будет искреннюю и системную поддержку со стороны Соединенных Штатов.