США и страны Запада обвинили Китай в массовой хакерской атаке

Администрация президента США Джо Байдена и страны Запада в понедельник, 19 июля, обвинили Китай в массовом взломе программного обеспечения почтового сервера Microsoft Exchange.

Они заявили, что хакеры связаны с правительством Китая. Они якобы управляли вымогательским программным обеспечением и другими незаконными кибероперациями, пишет Associated Press.

Однако обвинения не сопровождались санкциями против правительства Китая. Отмечается, что спектр киберугроз из Пекина включал атаку с требованиями у жертв на миллионы долларов.

В правительстве США считают, что хакеры работают по контракту с Министерством государственной безопасности Китая. Сообщается, что они участвовали в кибер-вымогательстве и воровали для собственной выгоды.

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Соответствующее заявление также опубликовал Совет Европейского Союза, передают NBS News. Там говорится, что компрометация и эксплуатация сервера Microsoft Exchange подорвала безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру.

В документе отмечается, что "безответственное и вредоносное поведение" привело к угрозам безопасности и значительным экономическим потерям для государственных учреждений и частных компаний, а также продемонстрировало значительные побочные и системные последствия для безопасности, экономики и общества в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности принять меры против хакеров, находящихся на территории России. По его словам, это прямая угроза нацбезопасности, поэтому стоит на первом месте в дипломатической повестке дня.