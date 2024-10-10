'Прием Украины в НАТО невозможен': Сиярто снова пугает мир третьей мировой войной

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вновь заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к третьей мировой войне. Он объяснил это соответствующим пунктом Устава НАТО о коллективной обороне.

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Об этом Петер Сиярто рассказал по итогам заседания Венгерско-Сербского совместного экономического комитета. Венгерский чиновник добавил, что это не только его, а якобы общее мнение в НАТО.

"Я считаю, что каждый, кто думает об этом вопросе со здравым смыслом, не хочет вызвать эту опасность. Поэтому позиция Венгрии четкая: вступление Украины в НАТО невозможно", – заявил он.

Более того, Сиярто добавил, что такую позицию занимает большинство министров иностранных дел стран-членов НАТО, но выражает ее только во время переговоров за закрытыми дверями.

Как сообщал OBOZ.UA, Сиярто не впервые делает такие заявления. Он также пытался убедить, что НАТО якобы может пересечь "красную линию" и развяжет третью мировую войну, если отправит свои войска на территорию Украины.

Также Петер Сиярто выдал, что Брюссель реагирует на "критическую" для Украины ситуацию новыми снабжениями оружия, что "не приближает нас к миру", а наоборот - "готовит к мировой войне".

Отдельно министр иностранных дел Венгрии Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы Украины. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Получение такого приглашения – или хотя бы дорожную карту к нему – ожидается в ближайшее время.

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