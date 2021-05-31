США и Данию заподозрили в слежке за Меркель

Агентство национальной безопасности (NSA) США использовало партнерские отношения со Службой военной разведки (СВР) Дании, чтобы следить за высокопоставленными чиновниками ряда стран. Среди них была и канцлер Германии Ангела Меркель, которую "прослушивали" с 2012 по 2014 год.

Об этом сообщают Reuters и BBC. Издание ссылается на отчет датской телевизионной компании Danmarks Radio, которая провела собственное расследование.

В нем содержатся интервью с девятью источниками, все из которых, убеждают журналисты, имели доступ к секретной информации, хранящейся в датской СВР.

Согласно отчету, разведывательные данные собирались и относительно других официальных лиц из Германии, Франции, Швеции и Норвегии. В частности, американское NSA получило доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам ряда известных чиновников, подключившись к датским интернет-кабелям в сотрудничестве с СВР.

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Reuters пишет, что Дания – близкий союзник США – имеет несколько ключевых станций для подводных интернет-кабелей, идущих в Швецию, Норвегию, Германию, Нидерланды и Великобританию и от них.

Представитель канцелярии Германии на просьбу прокомментировать отчет телекомпании ответил, что ему стало известно об обвинениях в слежке только после того, как об этом спросили журналисты. Чиновник отказался от дальнейших комментариев.

Так же ни Министерство обороны Дании, ни представители ее Службы военной разведки пока не прокомментировали обнародованный отчет.

Отметим: еще в 2013 году на тот момент уполномоченный правительства Германии по защите личных данных Петер Шар заявил, что федеральное правительство должно приложить усилия для прекращения действия секретной программы американской администрации, которая предоставляет Федеральному бюро расследований (ФБР) и NSA доступ к серверам интернет-компаний. Тогда оппозиционные партии призвали Меркель поднять эту тему во время визита 44-го президента США Барака Обамы в Берлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефоны канцлера Ангелы Меркель и значительной части министров ее кабинета.