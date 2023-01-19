США хотят адаптировать украинскую Дію для пользователей в других странах – Axios

Соединенные Штаты Америки хотят адаптировать украинское приложение Дія для других заинтересованных в этом стран. Оно позволяет гражданам получить доступ к ряду их документов, регистрировать бизнес и получать различные государственные услуги через смартфон.

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Об этом Axios в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказала администратор агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. В ходе полномасштабного вторжения РФ в приложении появились новые функции.

"USAID предоставило финансирование Министерству цифровой трансформации Украины, чтобы помочь разработать Дію и улучшить ее кибербезопасность, а также выделило еще 8,5 млн долларов, чтобы помочь расширить сервисы программы во время войны", – сказала Пауэр.

По ее словам, сейчас Украина готова поделиться своим подходом к электронному управлению и технологиям с другими государствами. В планах USAID начать обсуждение со странами о возможности использования Дії в качестве шаблона для создания аналогичных программ. В частности, интерес проявило правительство Молдовы.

Этот процесс должен был стартовать в среду, 18 января, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Администратор USAID Саманта Пауэр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров собирались обсудить эту идею с представителями нескольких стран и потенциальными партнерами из частного сектора, которые в перспективе помогут масштабировать проект.

Пауэр добавила, что сейчас он находится на начальной стадии. Было выделено 650 тысяч долларов для того, чтобы провести технико-экономическое обоснование в странах, проявивших интерес к Дії.

В USAID надеются на сотрудничество со многими странами, поскольку приложение, похожее на Дію, может улучшить и упростить жизнь граждан.

"Приложение, позволяющее гражданам подавать налоговые декларации или получать доступ к свидетельствам о рождении, не ожидая часами в очереди, может стать одним из ощутимых улучшений", – сказала Саманта Пауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении Действие может появиться новый сервис – электронный военный билет. Однако выдача повесток таким образом не планируется.

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