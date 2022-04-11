США готовы передать Украине необходимое оружие: в Белом доме раскрыли детали

Вашингтон направит в Украину очередной пакет военной помощи, предусматривающий оружие, необходимое для защиты от российских оккупантов. Боеприпасы и техника позволят предотвратить захват новых территорий, где российские войска совершают страшные преступления против человечества и мародерства.

Об этом рассказал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала АВС News. Обновление вооружения для нашей страны предусмотрено уже в ближайшие дни.

Также американский чиновник отметил, что Белый Дом оказывает поддержку Украине на фоне агрессии РФ и значительными санкциями. Все ограничения, которые ввел Запад против Москвы, заметно "подкосили" экономику государства-агрессора.

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"Если посмотреть на независимые прогнозы по российской экономике, они предполагают падение где-то на 10-15% уже в этом году. Вероятно, что она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за давления, которое мы на нее оказываем", – заключил Салливан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат США поддержал возобновление практики ленд-лиза, используемого во Второй мировой войне, когда Штаты могли быстро и без значительной бюрократической проволоки снабжать вооружением армии стран, воюющих против нацистской Германии.