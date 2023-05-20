США готовят черноморский 'удар' по России, который заденет и Китай

США в сотрудничестве с союзниками и партнерами планируют на будущее усилить сдерживание России в Черноморском регионе. Для этого будут вестись совместные и проводиться обмен информацией.

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Подготовку черноморского так называемого удара по стране-агрессору, который также затронет Китай, предусматривает американская стратегия национальной обороны. О нем рассказала помощник главы Пентагона по вопросам стратегии, планов и возможностей Мара Карлин в видеообращении к участникам Форума безопасности Черного моря и Балкан в Бухаресте.

"Мы в дальнейшем поощряем углубление взаимодействия между черноморскими союзниками и партнерами в целях сдерживания, а также защиты от текущей агрессии России в Украине и в более широком Черноморском регионе", – сказала она.

Дипломат отметила, что такое взаимодействие предполагает расширение обмена между партнерами имеющейся информацией о возможных угрозах со стороны РФ. Это необходимо для обобщения оценки ситуации в морской сфере и за ее пределами, что предусматривается Стратегией нацобороны США.

"Наращивание сдерживания, а затем его поддержка позволит Штатам справиться с Китаем – постоянным вызовом для нашей страны – и Россией, которая в стратегии определена как "острая угроза", – пояснила Карлин.

Также она заявила, что ныне НАТО следит за тем, чтобы у государства-террориста России не возникало не то, что планов, а даже мыслей о нападении на любую страну-члена Альянса.

Ради этого союзники уже удвоили (до восьми) количество натовских боевых групп на восточном фланге. На сегодня в Европе находится более 100 тысяч американских военных. Такое единство, подчеркнула представитель Минобороны США, является ключевым компонентом для сдерживания российской агрессии.

По ее словам, Штаты с партнерами по НАТО также продолжат сотрудничать по Черноморскому региону над модернизацией в военной сфере с целью противодействия военной угрозе со стороны РФ. В том числе путем усиления позиций и проведения военных учений.

Мара Карлин говорит, что безопасность Черноморского региона потребует совместного подхода к укреплению оборонных возможностей, выявлению и предотвращению угроз, усилению боеготовности и устойчивости, среди прочего, и против российских кибератак.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Reuters написало, что НАТО готовит секретный оборонный план на случай конфликта с Россией. Аналитики подчеркнули, что это означает фундаментальное изменение в политике Североатлантического альянса.

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