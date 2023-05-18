В НАТО готовят секретный оборонный план на случай конфликта с Россией – Reuters

В НАТО готовят секретный оборонный план, который впервые со времен холодной войны будет детально описывать, как Альянс будет действовать в случае конфликта с Россией. Документ, состоящий из тысяч страниц, лидеры стран-членов НАТО должны утвердить на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что этот шаг означает фундаментальное изменение в политике альянса.

Ранее НАТО не видела необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы на десятилетия, поскольку она вела меньшие войны в Афганистане и Ираке и чувствовала, что постсоветская Россия больше не представляет угрозы ее существованию.

Но учитывая, что самая кровавая война в Европе с 1945 года бурлит прямо за ее границами – в Украине, Альянс теперь считает, что он должен иметь все планирование задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Москвой.

"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной состоит в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", – сказал адмирал Роб Бауэр, один из высших военных чиновников. НАТО.

В своих так называемых региональных планах НАТО также даст странам рекомендации по модернизации своих сил и материально-технического обеспечения.

"Союзники точно будут знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", – сказал глава НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах, которые, как во время холодной войны, будут назначать определенные войска для защиты определенных регионов.

Оказывая помощь Украине, альянс обнаружил свои недостатки в возможности производить достаточное количество оружия и боеприпасов. Поэтому НАТО также должна обновить материально-техническое обеспечение, необходимое для быстрого развертывания войск.

Необходимость финансирования реализации региональных планов является одной из причин, по которым Столтенберг призвал лидеров стран-членов повысить целевой показатель военных расходов альянса, что является еще одной темой, которая будет обсуждаться в Вильнюсе.

Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов понадобится несколько лет, хотя они отмечают, что при необходимости альянс может немедленно начать бой.

"Мы готовы вступить в бой сегодня вечером. Вы знаете, что вы никогда не бываете достаточно готовы для этого. Никогда. Мы должны быть в состоянии драться сегодня вечером, если это необходимо, с тем, что у нас есть", – сказал генерал-лейтенант Юбер Коттеро, заместитель начальника Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE).

Как сообщал OBOZREVATEL:

На саммите НАТО в Вильнюсе будет утверждена многолетняя программа помощи украинской армии в переходе от советских стандартов и вооружений к стандартам и вооружениям НАТО.

Во время официального визита Столтенберга в Киев президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе. Глава государства отметил, что в июле Украина стремится получить положительное политическое решение о членстве в НАТО. Также Киев хочет увидеть "конкретные шаги" по этому направлению.