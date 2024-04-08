"Спрос на боеприпасы резко вырос": производители оружия в ЕС обеспокоены зависимостью от сырья из Китая – FT

Европейские производители оружия имеют зависимость от поставок нитроцеллюлозы, также известной как "пушечный хлопок", из Китая. Это сырье необходимо для изготовления боеприпасов, и пока что поставки из КНР осуществляются в обычном режиме – хотя в перспективе это создает стратегические риски.

Если отношения Запада и Китая ухудшатся, возможные ограничения поставок угрожают способности нарастить темпы производства БК для поддержки Украины в войне. Об обеспокоенности такой ситуацией узнало издание Financial Times.

Журналисты указали на то, что спрос на снаряды резко вырос в связи с российско-украинской войной.

Хлопковые ворсинки – это основной ингредиент, необходимый для нитроцеллюлозы. На вид она похожа на вату и используется для производства взрывчатых веществ.

На Пекин приходится чуть менее половины мировой торговли "пушечным хлопком". Крупнейшими импортерами этого материала из КНР являются Германия, Швеция и Бельгия.

По данным FT, ведущие производители вооружений, в том числе шведская Saab и немецкая Rheinmetall, предупредили о чрезмерной зависимости.

Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что более 70% хлопкового волокна Европа получает из Китая. Пекин из-за геополитических причин может задержать купленные материалы. "И именно поэтому мы покупаем как можно больше, чтобы заполнить наши запасы", – сообщил он.

Другой руководитель отрасли, имя которого журналисты не назвали, сказал об "огромном дефиците нитроцеллюлозы".

Также европейские лидеры заявляют о нехватке пороха. "Мы все осознали необходимость противостоять дефициту некоторых компонентов, особенно порохов", – говорил президент Франции Эммануэль Макрон в марте после встречи главных сторонников Украины.

В шведской Saab сообщили, что зависимость от Китая "может представлять повышенный риск в будущем, поскольку мы и отрасль наращиваем мощности и производство в Европе". В компании добавили, что сейчас у них нет никаких проблем с цепочкой поставок. Однако если отношения с КНР ухудшатся, это может измениться.

В Saab не исключили, что в долгосрочной перспективе, вероятно, придется искать альтернативные способы производства критически важных для ВПК материалов.

По словам Паппергера, исполнительного директора Rheinmetall, его компания накопила трехлетний запас нитроцеллюлозы после полномасштабного вторжения России в Украину и получает новые материалы "ежемесячно из Китая". "Но дело в том, что Европа должна быть независимой в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.

Как писал OBOZ.UA:

– Китай предоставляет России данные геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Киева.

– Представитель МИД КНР Линь Цзянь недавно заявил, что Пекин имеет собственное видение способа политического урегулирования войны РФ и Украины.

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