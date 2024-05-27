Способна вести стрельбу на ходу: что известно о САУ Radhaubitze, которую презентуют в Париже. Фото

Во Франции презентуют новую самоходную артиллерийскую установку Radhaubitze, которая была создана на базе бронемашины Piranha HMC. Основным вооружением выступает гаубица калибра 155 мм.

Примечательно, что новая САУ Radhaubitze может вести стрельбу на ходу. Об этом сообщает портал Defense Express.

Бронемашина Piranha Heavy Mission Carrier была представлена оборонной компанией General Dynamics European Land Systems в апреле этого года. Это бронетранспортер с шасси 10x10. Производитель заявляет об использовании в бронемашине новейших технологий по трансмиссии и подвеске. Piranha HMC создана для логистических задач, при массе 40 тонн она может брать полезную нагрузку до 17 тонн и имеет отличную заявленную проходимость с радиусом поворота всего 18 метров.

Уже спустя месяц General Dynamics European Land Systems в кооперации с оборонным конгломератом KNDS Deutschland презентовали новую разработку на базе Piranha HMC. Речь идет о самоходной артиллерийской установке Radhaubitze.

Военные аналитики отмечают, что более подробная презентация этой САУ на шасси Piranha HMC 10×10 состоится в июне 2024 года во время конференции по артиллерии будущего в Париже. Но уже сейчас известно, что характеристики Piranha HMC позволяют разместить артиллерийскую установку и даже некоторое количество боекомплекта снарядам калибра 155-мм.

Также известно, что шасси Piranha HMC достаточно устойчиво для ведения точного огня без необходимости ставить дополнительные упоры и даже вести стрельбу на ходу. Эксперты отмечают, что факт появления такого гибрида является скорее логичным развитием разработок по колесной САУ RCH 155, базой для которой выступает бронемашина Boxer.

Напомним, французские войска провели первые испытания модернизированного ядерного носителя ASMPA-R. Испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ракеты осуществлялся без ядерной боеголовки. Носителем для ракеты ASMPA-R выступил истребитель Rafale.

Как сообщал OBOZ.UA, глава комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж призвал французские власти последовать примеру США и Великобритании и позволить Украине удары по территории РФ поставленным Парижем оружием. По его словам, табу на атаки по стране-агрессору неоправданно, поскольку украинцы имеют право на самооборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!