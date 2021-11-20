Спикеру польского Сената прислали пакет со взрывчаткой и угрозами: покушение удалось предотвратить

Спикер Сената (верхней палаты парламента) Польши Томаш Гродзкий заявил, что ему угрожали убийством. Открытку с такими словами неизвестные направили в пакете, где также была взрывчатка.

Об этом политик сообщал в своем Twitter около 15:30 по местному времени 20 ноября. Подробности инцидента журналистам он не стал рассказывать, передает Radio ZET.

Отмечается, что посылка прибыла в Сенат на имя Гродзкого. В ней оказалось "письмо с угрозами убийством и взрывчатыми веществами".

В своем сообщении политик подчеркнул, мол, вот до чего приводит "индустрия презрения и поддержки политических оппонентов".

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"Посылку забрали соответствующие службы, надеюсь, что им удастся быстро поймать преступника", – выразил надежду Гродзкий.

Журналисты попросили его более подробно рассказать о ситуации, но он отказался. Гродзкий лишь отметил, что полиции и Агентству внутренней безопасности Польши "известно все".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября мигранты после нескольких попыток попасть на территорию Польши из Беларуси покинули свои стихийные лагеря возле КПП "Кузница-Брузги". А непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко признался, что помогал беженцам попасть в Польшу.