США откроют в Австралии завод по производству ракет для HIMARS: их будут направлять на нужды Украины

Американцы планируют на австралийской военной базе открыть первый за пределами США завод, производящий ракеты, которые играют решающую роль в развязанной Россией войне против Украины. Речь идет об управляемых снарядах GMLRS калибра 227 мм, которые запускаются из реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Журналисты подчеркнули, что Белый дом стремится создать в союзных странах несколько линий по производству критически необходимого оружия учитывая также и растущую конкуренцию с Китаем и Россией.

"Быстрое потребление боеприпасов в Украине и на Ближнем Востоке – от ракет до артиллерийских снарядов – ограничило возможности промышленной базы США удовлетворять спрос и пополнять истощенные запасы", – говорится в публикации.

По словам собеседников издания, попытка построить завод именно в Австралии позволяет взглянуть на то, как оружейная стратегия Вашингтона может развернуться по всему миру, а также трудности, с которыми сталкиваются США и их союзники во время наращивания производства боеприпасов.

В этом контексте подразумевается и проблема стратегической конкуренции Штатов с Китаем и Россией. Официальные лица США говорят, что они удовлетворены темпом и быстротой усилий австралийской стороны.

"Учитывая растущую конкуренцию, высокоточные боеприпасы, такие как GMLRS и PrSM, приобретают все большее значение. Крайне важно, чтобы у нас были горячие производственные линии, чтобы поставлять их в больших масштабах", – заявил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

По словам австралийских чиновников, первая партия из примерно дюжины GMLRS австралийской сборки будет опробована до конца следующего года. А к концу десятилетия Австралия намерена производить тысячи ракет ежегодно.

Отмечается, что сначала GMLRS будет состоять из импортных компонентов, однако позже Канберра хочет сосредоточиться на производстве ключевых деталей ракет внутри страны, включая ракетные двигатели и боеголовки. Также в какой-то момент могут быть сделаны и другие типы ракет.

Однако, как пишет WSJ, найти квалифицированную рабочую силу может оказаться непростой задачей, учитывая, что в Австралии уже наблюдается нехватка инженеров. Не менее сложной задачей может стать и разработка новых цепочек поставок, поскольку некоторые системы, такие как ракетные двигатели, уже испытывают дефицит. Даже определение наилучшего способа транспортировки компонентов ракет за границу может потребовать практики.

"США и их союзникам необходимо выработать как можно больше боеприпасов и как можно скорее. Производственная мощность во время конфликта также может иметь значение, а это значит, что чем больше производственных площадок, тем лучше", – заявил экс-сотрудник Пентагона Зак Купер.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2023 США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на $150 млн. Среди прочего, в него вошли дополнительные ракеты GMLRS для HIMARS и боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Западными ракетой GMLRS воины ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" стоимостью около $25 млн. Поражение произошло в октябре прошлого года в районе временно оккупированной Каховки на Херсонщине.

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