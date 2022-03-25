Спецсамолет США для ядерной войны переместили в Европу из-за Байдена – The Daily Mail

Американский военный самолет "Судного дня" Boeing-747 E4-B Nightwatch, известный также как "Летающий Пентагон", прибыл в Англию на время пребывания президента США Джо Байдена с визитом в Евросоюзе. Самолет выполняет функцию центра управления и контроля в случае ядерной войны.

США держат по крайней мере один самолет из флота, состоящего из четырех летательных аппаратов, в постоянной готовности для немедленного запуска в случае начала ядерной атаки, сообщает The Daily Mail.

Данные самолеты оборудованы таким образом, чтобы выдержать электромагнитный импульс от ядерного взрыва и при этом поддерживать связь с военными США по всему миру для реакции на действия врага. В частности, "Летающий Пентагон" может давать команды экипажам подводных лодок, персоналу шахт по обслуживанию межконтинентальных баллистических ракет США.

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Несмотря на внешнюю схожесть специального самолета на случай ядерной атаки с обычным президентским самолетом Air Force One, в летательном аппарате "Судного дня" находится спецоборудование для наблюдений и связи, чего нет в самолете президента.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, правительство США собрало специалистов, которые будут разрабатывать возможные сценарии ответа Вашингтона на случай, если Кремль применит ядерное оружие. Группа, получившая название "Тигр", рассматривает различные варианты, включая возможность нападения России на конвои с оружием и помощью для Украины на территориях стран НАТО.

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