Спецпредставитель Трампа Уиткофф все же посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита

В Вашингтоне подтвердили, что Россию 11 февраля посетил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Он забрал из РФ американского учителя Марко Фогеля, которого российский суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима, обвинив в "контрабанде наркотиков".

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Советник американского главы по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что эта сделка "служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян". Его заявлением поделилась в X (Twitter) корреспондент CBS Маргарет Бреннан.

Переговоры об освобождении Фогеля вели президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его советники и Стив Уиткофф.

Уолтц считает, что со стороны России это якобы "знак того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине".

Он заверил, что Трамп будет продолжать работу по возвращению в США американцев, которые были задержаны по всему миру.

Как передает The New York Times, Фогеля арестовали в России в августе 2021 года, обвинив в ввозе медицинской марихуаны. Свой 14-летний срок он начал отбывать в июне 2022-го. 11 февраля 2025 года он был освобожден Кремлем и вывезен из страны на частном самолете Уиткоффа.

Кстати, Уиткофф – миллиардер, управляющий недвижимостью в Нью-Йорке и близкий друг Трампа – не отключал транспондер, и полет его частного самолета в РФ можно было отследить.

Это был первый известный визит в Москву высокопоставленного американского чиновника с тех пор, как Уильям Дж. Бернс, тогдашний директор ЦРУ, прилетел в российскую столицу в ноябре 2021 года, чтобы попытаться предотвратить вторжение агрессора в Украину.

Как ранее писал OBOZ.UA, на этой неделе (то есть до 16 февраля) в Украину приедет министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что он проведет переговоры с властями о доступе Соединенных Штатов к украинским редкоземельным минералам.

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