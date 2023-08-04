Спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит мирный саммит в Саудовской Аравии – МИД КНР

Китайская Народная Республика официально подтвердила свое участие в саммите в Джидде (Саудовская Аравия), который назначен на 5-6 августа 2023 года. Темой конференции будет война России против Украины и мирный план, предложенный Киевом.

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"Китай направит делегацию на встречу в Джидде по Украине", – анонсировала пресс-служба на официальном сайте МИД КНР. Уточняется, что в Саудовскую Аравию прилетит специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь также отметил, что Пекин получил приглашение на саммит от Королевства Саудовская Аравия.

Стоит обратить внимание, что в сообщении пресс-службы полномасштабная российско-украинская война, самая масштабная на территории Европы со времен Второй мировой, названа "кризисом".

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования "украинского кризиса", – заявили китайские дипломаты.

Напомним, ранее об участии Пекина в саммите в Джидде заявило издание The Wall Street Journal. Информация источников журналистов, что на встречу отправят Ли Хуэя, подтвердилась.

В СМИ отметили, что участие КНР предоставит редкую возможность для американо-китайского взаимодействия в вопросах войны, поскольку ожидается, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также будет на саммите.

Как писал OBOZREVATEL:

– В конце июля стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

– В Чехии подтвердили, что тоже получили приглашение посетить саммит. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

– Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив украинской страны по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

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