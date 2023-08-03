Китай меняет позицию по войне в Украине и присоединяется к переговорам в Саудовской Аравии – WSJ

Китай направит своего представителя на встречу в Саудовской Аравии, которая будет посвящена выработке принципов, которые должны лечь в основу возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. В ней примет участие целый ряд мировых государств, симпатизирующих Киеву, что может свидетельствовать об изменении взглядов Пекина на войну и ее окончание.

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Об этом говорится в статье The Wall Street Journal. Отмечается, что лидер КНР Си Цзиньпин отправит на встречу китайского посланника по миру Ли Хуэя.

"Это означало бы значительный сдвиг, поскольку Пекин остался в стороне от первой встречи группы, состоявшейся в июне в Копенгагене", – отметили в материале.

Россия на встречу в Саудовской Аравии ожидаемо не приглашена. Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящее собрание "мистификацией", направленной на создание антимосковской коалиции.

Издание отметило, что участие Китая предоставит редкую возможность для американо-китайского взаимодействия в вопросах войны, поскольку ожидается, что советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также примет участие в конференции. Присутствующие будут следить за любыми признаками того, что взгляды Пекина на конфликт и его окончание претерпели изменения.

Следует заметить, что за весь период полномасштабной войны в Украине Пекин не смог убедить западных чиновников в том, что его можно рассматривать как нейтральную сторону конфликта из-за тесных отношений Си с российским диктатором Путиным. Недоверие Си и Китаю широко распространено в мире, согласно недавно опубликованному исследованию Pew Research Center, в котором 71% респондентов из 24 стран считают, что Китай не способствует миру и стабильности на планете.

Напомним: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что российское участие в дипломатических переговорах по достижению мира в Украине может быть ценным. Это случится, если руководство Кремля проявит готовность к настоящему дипломатическому взаимодействию.

По словам Миллера, Российская Федерация никогда не продемонстрировала серьезный подход к содержательным переговорам.

В то же время в Государственном департаменте США считают, что переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии по поводу Формулы мира в Украине, могут стать началом мирного процесса для завершения начатой Россией войны. Однако для установления мира, к сожалению, требуется готовность страны-агрессора быть частью мирной дипломатии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание Politico сообщило, что Китай тайно обеспечивает Россию военным снаряжением, которое она использует в войне против Украины. В частности, речь идет о бронежилете, тепловизионных оптических прицелах и дронах;

– Китай призвал возобновить зерновое соглашение после того, как Путин его заблокировал. Экспорт оказывает большое влияние на обеспечение продовольственной безопасности.