Спецкорабль РФ застали вблизи места взрыва 'Северного потока'

По заявлению представителей Министерства обороны Дании, датский катер зафиксировал на камеру российский специальный корабль СС-750 возле места взрыва трубопровода "Северный поток". Судно было замечено на данной территории за четыре дня до происшествия.

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Об этом сообщило издание Information. По сообщению оборонного ведомства, фотографии российского специального судна не будут представлены в публичном доступе, поскольку они относятся к разведывательной работе и имеют разведывательный характер.

Датский патрульный катер заметил российское специальное судно СС-750 у "Северного потока" за четыре дня до взрыва трубопровода. Корабль предназначен для подводных операций и оснащен подводным мини-судном типа АС-26 "Приз". Фотографии судна были сделаны восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года.

Примечательно, что на сайте Минобороны России были опубликованы фотографии российского специального судна СС-750, которое было замечено датским катером возле места взрыва трубопровода "Северный поток". В свою очередь, представители датского оборонного ведомства заявляют, что не могут показать свои фотографии этого корабля из-за их разведывательного характера.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие силовики считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" дистанционно взорвали с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия.

Диверсии на "Северных потоках" произошли 26 сентября. Хотя ни один из трубопроводов не использовался при взрывах, они были заполнены газом.

Россия обвинила в этих диверсиях Запад и Украину. Однако виноватым может быть именно Кремль. Эксперты называют несколько возможных причин – от юридического обоснования для прекращения поставок газа в Европу (форс-мажор) до попыток запустить "Северный поток-2", замороженный в феврале 2022 года.