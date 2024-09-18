Создавали фальшивые документы: в ISW рассказали об информационных кампаниях, которые РФ проводит против Украины и стран Запада

Широкомасштабные информационные кампании Кремля против Украины и Запада демонстрируют стремление Кремля использовать свои глобальные информационные инструменты для продвижения интересов Москвы. На платформах социальных медиа она инициирует кинетическую активность, вмешивается в выборы, и принимает другие меры дестабилизации.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября запретила российское государственное СМИ Russia Today (RT) и "другие связанные с ним организации" за "иностранное вмешательство".

13 сентября Государственный департамент США объявил о санкциях против юридических и физических лиц, связанных с RT. Их обвинили в участии в информационных операциях, тайном влиянии и осуществлении военных закупок для Кремля, нацеливаясь на страны Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

Проект расследований "Схемы" Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) проанализировал тысячи документов, ранее полученных немецкими и эстонскими СМИ. Они описывают работу российской компании "Агентство социального проектирования" (SDA), которую Министерство юстиции США (Миньюст) недавно объявило частью комплексных операций Кремля по оказанию вредоносного воздействия.

Отмечается, что SDA распространяла фальшивые официальные документы, в частности, сфабрикованные приказы Министерства обороны Украины и главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского. Все описанные усилия россиян направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины и деморализацию ВСУ.

SDA также создала фальшивые документы якобы от европейских правительственных учреждений, фальшивые новости якобы от европейских СМИ и антиукраинские мемы, которые широко распространялись в социальных сетях.

"По оценкам ISW, Россия продолжает прилагать усилия для развития возможностей использования информационных операций на платформах социальных сетей, чтобы вызвать кинетическую активность и осуществлять вмешательство в выборы, меры по дестабилизации и схемы уклонения от санкций", – убеждены аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 сентября США ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik. Также под санкции оказался связанный с этим холдингом топ-пропагандист Дмитрий Киселев.

– В ряде городов Италии появились сотни бордов с надписями "Россия нам не враг" и требованием остановить поддержку Украины к итальянскому правительству. На это отреагировали в посольстве Украины в Риме, дипломаты призвали итальянские власти положить конец кампании по реабилитации имиджа государства-агрессора.