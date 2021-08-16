Советовала лечиться от COVID-19 магией и травами: министра здравоохранения Шри-Ланки отправили в отставку

Президент Шри-Ланки в понедельник, 16 июля, освободил от должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи, публично призвала бороться с коронавирусом колдовством и "чудодейственным" зельем. Несмотря на отставку, она все же останется в кабинете министров – президент передал Ванняраччи "менее важное" министерство транспорта.

Об этом сообщило издание The Guardian. Отмечается, что количество инфицированных коронавируса и смертность от него на Шри-Ланке достигло рекордного уровня.

Издание напомнило, что Павитра Ванняраччи публично одобрил "волшебное зелье" против COVID-19, созданное колдуном. Она также вылила горшок "благословенной" воды в реку после того, как шаман сказал ей, что это положит конец пандемии в островном государстве с населением 21 млн человек.

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Кроме того, бывшая Министерка в ноябре прошлого года сама публично выпила "чудодейственное снадобье" против коронавируса, изготовленное шаманом. А уже в январе 2021 попала в реанимацию из-за заражения COVID-19.

На прошлой неделе правительство Шри-Ланки резко раскритиковал министерство здравоохранения под руководством Ванняраччи за недооценку количества зараженных коронавируса. Отмечается, что ежедневно в стране заражается более 3000 человек. А количество ежедневных смертей от COVID-19 превысила 150 человек, и в стране уже не хватает крематориев для сжигания трупов.

Отмечается, что правительство усилило ограничения, и с понедельника, 16 августа, в магазинах и ресторанах Шри-Ланки введен комендантский час. Со вторника, 17 августа,

запретили свадьбы и вечеринки, а все государственные церемонии и общественные собрания запрещены к 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле резко возросла заболеваемость COVID-19 : страна догнала Великобританию, Испанию и США.