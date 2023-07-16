Советник Байдена: будущее Украины – в НАТО, это не обсуждается

Советник американского президента по госбезопасности Джейк Салливан заявил, что саммит НАТО в Брюсселе, прошедший на минувшей неделе, ответил на ключевые вопросы Украины, с которыми приехал глава государства Владимир Зеленский. И хотя сейчас включить в состав Североатлантического альянса государство, ведущее отечественную войну против захватчиков не представляется возможным, итог будет один.

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"Будущее Украины – в НАТО. Это не обсуждается", – подчеркнул политический деятель США в интервью журналистам проекта "Лицом к нации". Сейчас западные союзники делают все, чтобы принудить агрессора в Кремле прекратить войну и захват суверенных украинских территорий.

Салливан указал, что в настоящее время украинские воины оказывают достойное сопротивление России. Этот бой проводится перед глазами всего мира, и мир не оставит армию защитников наедине с оккупантом, который объективно более сильный и обладает большими ресурсами.

"ВСУ наносят огромный урон российским войскам. Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать наши санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление. Так что я думаю, что в конце концов, если Москва решит продолжать войну, это дорого ей обойдется", – обозначил чиновник из администрации Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Байден вновь поддержал Украину. Политик заявил, что наша страна непременно будет в НАТО. Кроме того, он выразил уверенность, что у кровавого диктатора Путина нет шансов выиграть эту войну.

"Однако никто не может вступить в НАТО, пока идет война", – поспешно добавил глава Белого дома.

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