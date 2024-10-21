Совбез ООН соберется на очередное заседание: в повестке дня помощь России от КНДР и мирный план Зеленского

Совет Безопасности ООН в понедельник, 21 октября, соберется для обсуждения ситуации безопасности в Украине. Встреча будет связана , в частности, с военной поддержкой РФ со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая.

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Об этом идет речь на сайте организации. Отмечается, что заседание состоится по запросу США и Словении. До этого эти страны консультировались с украинским постпредством.

От Секретариата ООН будет докладывать помощник Генерального секретаря по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки Мирослав Енча.

Ожидается, что члены Совбеза будут говорить также о Плане победы Владимира Зеленского. Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

В то же время, в секретариате Совбеза сообщили, что 25 октября Россия намерена с пропагандистской целью организовать неформальную встречу по формуле Аррии для обсуждения "преступлений ВСУ против гражданского населения" в Курской области.

Следует добавить, что делегация страны-агрессора пригласила проведение 31 октября очередного заседания Совбеза ООН для "осуждения" военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не исполняет роль постоянного члена Совбеза Организации Объединенных Наций. Москва как член Совбеза должна нести ответственность за мир во всем мире, однако она является агрессором, жестоко напавшим на суверенную Украину.

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